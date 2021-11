Bimba morta nel sonno a Ragusa. Si fa l’autopsia

Il Sostituto Procuratore Monica Monego ha disposto l’autopsia sul corpo della bambina di 7 anni, morta misteriosamente nel sonno a Ragusa nella notte tra mercoledì e giovedì.

A confermare l’avvio delle procedure per l’esame autoptico sul corpo della vittima è stato il Procuratore Capo, Fabio D’Anna. E’ stato aperto un fascicolo a carico di ignoti per accertare le cause che hanno portato la piccola al decesso. L’accertamento autoptico è stato fissato per sabato 6 novembre. Per l’esame autoptico, la Procura ha incaricato il medico legale Francesco Coco.

