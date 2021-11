Colombia. Ennesimo assassinio politico nella Valle del Cauca  

Edinson Valenzuela Cuama, responsabile sociale, coordinatore sportivo per il Consiglio della comunità di Rio Raposo, è stato colpito a morte da diversi colpi d’arma da fuoco, sparati da alcuni uomini bendati entrati nella sua abitazione nel cuore della notte. A denunciare l’ennesimo crimine politico commesso nella zona rurale di Buenaventura nella valle del Cauca, l’Istituto per lo sviluppo e gli studi sulla pace, organizzazione che combatte la violazione dei diritti umani in Colombia. L’istituto conferma che sono 146 i capi politici e sociali eliminati dalla faccia del terra nel 2021 nel Paese.

