Debiti previdenziali, niente rateizzazione. Allarme Anc Ragusa

Resta molto pesante, per i professionisti, la problematica del pagamento delle rate e della rottamazione a saldo e stralcio e rottamazione ter. E tutto ciò nonostante le scadenze delle rate, intestate alla vecchia Riscossione Sicilia, siano state spostate al 31 dicembre 2021. “Non si tratta, infatti, solo di questo – denuncia il presidente di Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino – ma di questioni ben più gravi. Le aziende intenzionate ad accedere alle rateizzazioni in materia di debiti previdenziali per avere i Durc regolari anche solo per le semplici assunzioni di dipendenti non possono richiedere la rateizzazione perché non si capisce a chi occorre presentare l’istanza. In pratica, Riscossione Sicilia, come detto, non esiste più mentre Agenzia Entrate Riscossione, appena nata, non ha in carico alcun ruolo o avviso di regolarizzazione. A tutto questo si aggiunga che l’Inps non può effettuare alcuna rateizzazione perché il debito è già iscritto a ruolo. Inutile qualsiasi considerazione sulla burocrazia che paralizza il Paese. I fatti parlano da soli. Le imprese che, con mille difficoltà, provano a ripartire non riescono ad accedere ad agevolazioni come i crediti o i bonus perché hanno i Durc irregolari anche per somme di pochi euro. Dal canto loro, i professionisti sono stremati nella ricerca di soluzioni a supporto dei propri assistiti visto che ogni sforzo risulta vano. Come Anc avevamo comunicato che i disservizi che il passaggio da Riscossione ad Agenzia stavano causando ai contribuenti per i pagamenti di rateizzazione e rottamazione erano notevoli ma addirittura arrivare a bloccare la possibilità di assumere e di rateizzare debiti nei confronti dell’Inps è paradossale come è paradossale non potere accedere a somme di crediti imposte perché non si ha la regolarità contributiva dovuta all’impossibilità di presentare istanza di rateizzazione del debito. Anc Ragusa chiede all’Inps, visto l’incolpevole impossibilità a presentare istanza di rateizzazione dei ruoli, di procedere a una sospensione del rilascio dei Durc irregolari per consentire alle imprese di accedere alle agevolazioni previste per legge o, in subordine, attivarsi per una rateizzazione del debito direttamente per il tramite dei propri canali. Oltre all’emergenza Covid, in Sicilia i contribuenti che vogliono mettersi in regola devono fronteggiare l’emergenza di una burocrazia cieca e sorda. E’ una questione che sta diventando l’emergenza nell’emergenza. E’ nostra intenzione interessare il garante del contribuente Sicilia affinché intervenga a tutela dei diritti dei contribuenti chiedendo con forza l’applicazione dello statuto”.

