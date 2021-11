Scherma Modica. Tommaso Ferraro, in Spagna sul gradino più alto

E’ l’atleta della Conad Scherma Modica che si aggiudica il torneo internazionale di scherma non vedenti. Il torneo si è tenuto lo scorso fine settimana a PONTEVEDRA (Spagna), evento che rientra nel Progetto Erasmus + Sport, progetto finanziato dalla comunità europea che ha come scopo la promozione della scherma non vedenti in tutta Europa e non solo.

La Conad scherma Modica è parte di questo progetto dal 2018, assieme ad altri club francesi, spagnoli, svedesi e portoghesi. Tanti i momenti di confronto e formazione tra le nazioni, ma il momento agonistico e sempre il più atteso. E anche in Spagna l’agonismo ha dato spettacolo. Tutta la delegazione italiana, composto da 13 atleti, 4 tecnici e un arbitro ha fatto il tifo compatta durante gli assalti contro gli stranieri, si è goduta poi l’assalto conclusivo tra i due atleti italiani che hanno raggiunto la pedana della finale. Le fasi alterne di vantaggi e rimonte hanno tenuto col fiato sospeso gli spettatori fino all’ultima stoccata che ha decretato vincitore Tommso Ferraro, sul compagno di squadra Lorenzo Ballini col punteggio di 10-8. Ottima anche la prestazione dell’altro atleta della Conad Scherma Modica, Antonio Carnazza, il quale dopo essere risultato primo dopo i gironi con tutte vittorie, si è dovuto arrendere al beniamino di casa Kiko Mosteiro.

Il Maestro Puglisi, della Conad Scherma Modica, capo delegazione commenta: “assolutamente soddisfatto, non solo del risultato di Tommaso, ma del lavoro fatto da tutto il gruppo durante questo meeting. Adesso non è solo un confronto accademico sulla messa a punto del regolamento, ma diventa anche un serio confronto sul livello agonistico dal valore tecnico sempre crescente”.

Prossima tappa del Progetto Erasmus + Sport si terrà a Milano. Dove la Conad Scherma Modica, assieme all’Accademia Scherma Milano organizzeranno l’evento conclusivo di questo progetto europeo.

