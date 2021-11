Ragusa. Bimba di 7 anni morta questa notte nel sonno

Una tragedia ha sconvolto Ragusa: la scorsa notte una bambina di 7 anni, è morta, a quanto si apprende da ambienti familiari, per soffocamento. Ad accorgersi che la minore non respirava più sono stati proprio i genitori che hanno tentato anche di rianimarla. Per la piccola, però, non c’è stato nulla da fare.

La bambina, secondo le prime informazioni, sarebbe rimasta soffocata nel sonno con una improvvisa occlusione alle vie aeree. I funerali si svolgeranno domani presso la Chiesa del Preziosissimo Sangue a Ragusa.

