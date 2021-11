Pianificazione e controllo di gestione, webinar di Anc Ragusa

Per molte aziende la pianificazione e il controllo di gestione sono ancora pressoché sconosciuti o raramente utilizzati per prevedere e identificare possibili opzioni gestionali e implementare le corrette opzioni operative nonché attentamente valutare i risultati attesi. Le strategie di programmazione e il controllo strategico direzionale nell’ambito della revisione al centro del nuovo appuntamento di approfondimento promosso dall’Associazione nazionale commercialisti di Ragusa in programma in modalità webinar domani, venerdì 5 novembre. Relatore sarà Daniele Lorenzini che si soffermerà su questi argomenti anche nella giornata del 16 novembre. Domani, dalle 9,30 alle 14,30, riflettori puntati, in particolare, su “Strategia e controllo: planning, controllo strategico, programmazione e controllo”. I lavori saranno aperti dai saluti e dagli interventi istituzionali del presidente Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino, del presidente Anc nazionale, Marco Cuchel, e del presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa, Maurizio Attinelli. “La pianificazione strategica – chiarisce il presidente Paolino – è quel processo ciclico che inizia con la definizione di obiettivi strategici, utilizzando piani e procedure dettagliate per raggiungere gli obiettivi e contestualmente strutturando un processo decisionale adeguato e idoneo alle caratteristiche dell’azienda. Il commercialista, con le sue competenze e tecniche professionali, può, soprattutto nella consulenza alle piccole e medie imprese, essere un valido partner nell’assistenza in quelle aree non “core” alle aziende ormai sempre più focalizzate esclusivamente sul prodotto”.

