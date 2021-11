Ragusa, Premio Cambiamenti. La quinta edizione venerdi alla Cna

Un premio per la ripartenza, un premio che guarda al futuro, un premio alla tenacia e all’inventiva dei giovani imprenditori. E’ in programma domani a Ragusa, nella sede di via Psaumida 38, la finale regionale della quinta edizione del premio Cambiamenti promosso dalla Cna Sicilia. “Possible! Immaginazione & Impresa” ha puntato a selezionare le migliori start up isolane del mondo artigianale e delle piccole e medie imprese e domani si terrà la fase clou che contempla la premiazione dei migliori giovani imprenditori. Sono una quarantina le startup che si contenderanno il gradino più alto del podio. Il programma prevede l’avvio della manifestazione alle 16 con la presentazione del Premio Cambiamenti 2021 a cura di Francesco Cuccia, coordinatore dell’iniziativa a livello regionale. Subito dopo ci saranno i saluti istituzionali a cura di Sebastiano Battiato, presidente regionale Cna Sicilia, Giuseppe Santocono, presidente territoriale Cna Ragusa, Carmelo Caccamo, segretario territoriale Cna Ragusa, e Giampaolo Roccuzzo, presidente regionale Cna Giovani imprenditori. Quindi, a seguire, la presentazione delle imprese partecipanti al “Premio cambiamenti” e, alle 18,30, le conclusioni e la proclamazione della miglior start up della Sicilia con l’intervento di Piero Giglione, segretario regionale Cna Sicilia. “E’ un appuntamento – sottolinea il presidente Santocono – che, quest’anno, assume un significato ancora maggiore proprio perché calato nel contesto della ripartenza. Ed è un onore per noi poterlo ospitare nella nostra sede territoriale. Ci aspettiamo un recupero, con slanci di novità, delle migliori tradizioni artigianali e non solo della nostra imprenditoria regionale”. Il segretario territoriale Caccamo aggiunge: “Ogni anno, il premio Cambiamenti riesce a sorprendere per la capacità che hanno i giovani, con la creazione delle loro start up, di calarsi in contesti completamente innovativi. Quest’anno, a maggior ragione, reduci dal periodo pandemico, sarà interessante verificare quali saranno le loro proposte. Ci attende un appuntamento ricco di sorprese e che, soprattutto, è destinato a focalizzare le attenzioni su quelle che saranno le scelte da compiere per il futuro”.

