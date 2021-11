Progetto Erasmus+/Azione KA2 per “Galilei Campailla” di Modica

Lo scambio di buone pratiche nell’ambito della cittadinanza attiva è l’obiettivo del progetto AFIRME, acronimo di “Activating the Future – Informing, Reflecting, Motivating and Empowering”. Si tratta di un progetto ERASMUS+/Azione KA2, che coinvolge le scuole “Bischöfliches Gymnasium Augustinum” di Graz in Austria, “Zavod sv. Stanislava” di Lubiana in Slovenia e l’Istituto d’Istruzione Superiore “Galilei-Campailla” di Modica. AFIRME prevede la mobilità degli studenti con “school exchange” e degli insegnanti con “job shadowing”. Ciascun instituto ha integrato alcune attività sulla cittadinanza attiva e rivolte alle classi terze dei tre indirizzi, sotto forma di attività curricolari ed extracurricolari. Gli incontri, iniziati lo scorso anno scolastico, a causa della pandemia si sono svolti tramite piattaforma Teams e si concluderanno quest’anno scolastico con incontri in presenza. Questa settimana, infatti, ventinove studenti del quarto anno degli indirizzi artistico, classico e scientifico (del “Galilei – Campailla”) si trovano nella scuola di Graz per poi spostarsi in Slovenia. Gli studenti sono impegnati in workshop giornalieri incentrati su diversi aspetti della cittadinanza attiva: mobilità sostenibile, salvaguardia dell’ambiente, lotta allo spreco alimentare, rispetto delle differenze e delle culture, dimensione europea. La mobilità è una esperienza di multiculturalità, che intende favorire il senso di cittadinanza europea attraverso la conoscenza e integrazione di diverse culture. Motivo per cui il progetto Erasmus Plus “AFIRME” si inserisce perfettamente tra gli ideali dell’istituto “Galilei-Campailla” di Modica, impegnato attivamente nella promozione del rispetto della dignità umana, dell’educazione alla legalità, alla socialità, al rispetto dell’ambiente, alla convivenza civile e democratica, al bene comune come bene di tutti e di ciascuno e alla solidarietà. Inoltre, tra le attività legate al progetto, gli studenti, a seguito di un incontro con l’Associazione Codice Rosso di Scicli, hanno realizzato un video per veicolare un messaggio importante di sensibilizzazione contro varie forme di violenza: di genere, fisica e psicologica. Il video, realizzato con il supporto degli insegnanti Lucia Cartia, Giovanni Cerruto, Adriana Privitera, Anna Garofalo, Fania Di Gabriele e Sara Di Tommasi, è stato proiettato a Graz e approderà anche in Slovenia. Attraverso un sapiente uso delle immagini, con la loro interpretazione e con la scelta di frasi semplici, gli studenti hanno saputo dimostrare che non si è mai troppo giovani per acquisire consapevolezza su tematiche importanti come queste; e che è fondamentale investire sin da giovani sulla sensibilizzazione affiché si diffonda una cultura basata sul rispetto e per la lotta contro violenze di ogni sorta.

