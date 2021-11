Ritrovato il surfista disperso nelle acque di contrada Granelli. Dopo ore di ricerche il 26enne è stato avvistato dall’elicottero e tratto in salvo dalla motovedetta della Guardia costiera di Pozzallo.

Trovato infreddolito e scosso per la brutta esperienza, le condizioni del surfista sembrano buone, ma è stato ugualmente portato in ospedale per ulteriori accertamenti.

