Consiglio Comunale di Modica. La delusione del M5S

Nell’ultima seduta di Consiglio Comunale di Modica, la Maggioranza consiliare ha boicottato la proposta del Consigliere del M5S, Marcello Medica, e sostenuta dalla Minoranza presente in aula. “La vicenda – denuncia Medica – appare particolarmente indecorosa perché l’ostracismo del Sindaco Abbate si è dispiegato su un ambito che tocca direttamente le persone con disabilità, e, di converso, nei valori etici e culturali, anche i modicani tutti: infatti, nell’aula sarebbe dovuta essere trattata e comunque esitata positivamente – magari all’unanimità – visto il tenore del tema, la mozione avente ad oggetto l’Adesione del Comune di Modica al progetto “Bandiera Lilla””.

La “Bandiera Lilla” è un progetto nato nel 2012 con l’obiettivo di favorire il turismo da parte di persone con disabilità, premiando e supportando quelle Amministrazioni Comunali che, con lungimiranza, prestano particolare attenzione a questo target di utenza, creando le condizioni a che sia per loro agevole l’accesso e la fruizione di litorali, beni culturali e territorio urbano ed extraurbano, e, così facendo, coniugano sostegno e promozione sociale delle fasce più deboli col marketing turistico, e, quindi rilancio economico.

“Il ruolo di antieroe in aula è stato giocato dallo stesso Sindaco, che ha guidato come sempre la sua Maggioranza consiliare al non nobile obiettivo di boicottare con ogni mezzo la mozione del M5S. Infatti, assunti i panni di un Consigliere capogruppo, ha verbalmente spiegato che il Comune avrebbe – a suo dire – già aderito al progetto “Bandiera Lilla” e tuttavia, alle richieste dei Consiglieri di Minoranza che pretendevano l’esibizione di almeno un atto amministrativo in merito, non è stato in grado di esibirne alcuna documentazione.

Noi non dubiteremmo del suo “verbo”, della sua parola di Sindaco, se non ci percuotesse il dubbio che i 110 giorni trascorsi dalla data di presentazione della nostra mozione – il 9 luglio 2021 – e la sua discussione in aula – il 27 ottobre scorso – non fossero serviti ad Abbate ed alla sua Amministrazione a rincorrere non un’urgenza, questa volta, bensì un’idea di senso civico, la proposta della M5S di Modica. Del resto non sarebbe la prima volta! E tuttavia ci riterremo comunque soddisfatti se quanto affermato dal Primo Cittadino risponde a verità, e ciò non per vantare un merito di primogenitura della nostra proposta in aula, ma perché l’obiettivo che intendevamo perseguire a supporto e difesa delle persone con disabilità, si sarà concretizzato.

Dunque, vigileremo affinché l’assicurazione in aula del Sindaco, incerta e verbale, circa l’adesione del Comune di Modica al progetto “Bandiera Lilla” si tramuti in concretezza, e continueremo ad esercitare la nostra azione di controllo a che ne siano rispettati tutti i requisiti previsti riguardanti l’accesso delle persone con disabilità, e create le condizioni a che sia per loro agevole l’accesso e la fruizione dei litorali, dei beni culturali, e del territorio tutto”.

