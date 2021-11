Il Modica calcio torna a lavoro per il ritorno di Coppa Italia

Il Modica Calcio di Giancarlo Betta è tornato a lavoro per preparare il derby con il Frigintini in programma domenica prossima alle 15 al “Pietro Scollo” di contrada Caitina. Il successo di misura per 2 – 1 ottenuto nella gara di andata dai rossoblu del trio Pitino – Radenza – Di Raimondo, disputata al “Barone” la scorsa domenica, infatti, ha lasciato in bilico il discorso qualificazione al turno successivo della competizione a cui dirigenza modicana oltre al campionato punta molto.

“Il discorso qualificazione si deciderà nella gara di ritorno – spiega Giancarlo Betta – ma questo lo sapevamo già prima. Il gol subito in casa ci complica la situazione, ma eravamo consapevoli di dover lottare per tutti i 180′. Ora – continua – pensiamo a preparare al meglio la partita di ritorno in un campo difficile, contro una squadra ben organizzata. Ci aspetta una partita tosta come sono tutti i derbies, soprattutto a eliminazione diretta. Quindi – conclude il tecnico dei rossoblù – dobbiamo prepararci bene per arrivare nelle condizioni ottimali alla gara di ritorno e provare ad andare avanti nella competizione”.

La settimana lavorativa del Modica Calcio andrà avanti con allenamenti mirati domani e giovedì, poi venerdì la rifinitura al termine della quale il tecnico modicano dopo aver vagliato le condizioni fisiche di tutta la rosa diramerà la lista dei convocati.

