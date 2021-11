Il Sottosegretario Scalfarotto venerdì in provincia di Ragusa

Il sottosegretario di Stato al ministero dell’Interno, Ivan Scalfarotto, sarà venerdì 5 novembre in visita istituzionale in provincia di Ragusa. A darne notizia il componente del comitato nazionale di Italia Viva, Salvo Liuzzo, con la coordinatrice provinciale del partito renziano, Marianna Buscema. Il sottosegretario incontrerà in mattinata, intorno alle 10,30, il sindaco di Ispica Innocenzo Leontini a palazzo di Città e poi si sposterà a Pozzallo per incontrare il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna all’hotspot che sorge al porto. Quindi, un altro trasferimento, stavolta a Scicli, dove è prevista una visita alla casa delle culture, centro di seconda accoglienza e l’incontro con il sindaco Enzo Giannone. Nel primo pomeriggio, poi, il tour di Scalfarotto proseguirà a Comiso dove, oltre all’incontro con il sindaco, Maria Rita Schembari, è prevista la partecipazione del sottosegretario a una seduta aperta del Consiglio comunale avente per tema l’emergenza criminalità e la sicurezza in città e, più in generale, sul territorio ipparino.

“Abbiamo chiesto, come Italia Viva – affermano Liuzzo e Buscema – che il sottosegretario all’Interno, esponente del nostro partito, potesse effettuare un tour istituzionale nella nostra provincia per rendersi conto di alcune criticità e di come sia necessario affrontare le stesse con determinazione e solerzia. Siamo certi che l’on. Scalfarotto saprà cogliere gli adeguati spunti da questa visita e trasferire al ministero i riscontri necessari da trasformare in interventi concreti sul territorio. Lo ringraziamo, sin da ora, per avere accolto il nostro invito certi che questo appuntamento potrà fornire gli spunti adeguati tesi a tracciare quella strada che, sul nostro territorio, si rende necessaria per frenare le problematiche insorgenti sul fronte ordine pubblico”.

