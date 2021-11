Consigliere Pelligra: “Basta con i furti in centro a Vittoria”

“Dopo l’episodio dell’altra settimana in via Cavour a Vittoria quando ad essere interessata era stata una gioielleria, stavolta i malviventi hanno preso di mira una pizzeria in via Cacciatori delle Alpi, all’angolo con via Magenta. Quindi, ancora una volta in centro storico. Il problema sicurezza c’è ed è diventato pesante. L’incontro con il prefetto, ventilato nei giorni scorsi dal sindaco, diventa, a questo punto, di fondamentale importanza”. E’ il segretario cittadino del Mpsi e consigliere comunale Biagio Pelligra ad evidenziarlo dopo avere preso atto dell’ennesimo furto perpetrato ai danni di un’attività commerciale. “Stavolta – continua Pelligra – un malvivente ha asportato la cassa oltre ad avere procurato danni non da poco all’intero esercizio. Gli operatori economici della nostra città avvertono forte la necessità di potere operare senza rischi di alcun tipo. Già hanno dovuto fare i conti, nel recente passato, con i guai determinati dalle chiusure dovute al Covid. Ora pure quest’altro problema. Insomma, sembra che continui a piovere sul bagnato. L’amministrazione comunale, adesso che c’è, ha il dovere di trovare una rapida soluzione coinvolgendo le forze dell’ordine, implementando la videosorveglianza, monitorando ulteriormente le aree critiche del tessuto urbano. Basta con i furti in città”.

