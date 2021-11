Comiso. Consegnata ufficialmente la scuola materna Don Bosco

E’ stata consegnata oggi la scuola materna Don Bosco. “E’ un momento importante soprattutto per un’amministrazione che attenziona l’edilizia scolastica e non solo”. Lo afferma il vice sindaco Roberto Cassibba con delega ai lavori pubblici.

“ Abbiamo consegnato alla comunità – spiega Cassibba – un edifico scolastico completamente nuovo. Siamo anche andati oltre il finanziamento ricevuto dal Ministero dello sviluppo economico di € 130.000 che prevedeva semplicemente l’efficientamento energetico tramite il fotovoltaico, per aggiungere ulteriori interventi definitivi con somme comunali. Tant’è – ancora il vice sindaco – che i lavori iniziati circa un anno fa, sono stati completati alla fine di ottobre. L’edifico della Don Bosco oggi, è dunque dotato di pannelli fotovoltaici finanziati dal Ministero, e poi, di una facciata completamente rifatta con manutenzioni straordinarie, di marciapiedi perimetrali del tutto risistemati così come è stata risistemata la recinzione e le ringhiere. Infine, tra gli interventi più importanti, la protezione di tutto il prospetto dallo scolo delle acque piovane con la cosidetta “scossalina” che è una particolare protezione che evita l’infiltrazione dell’acqua e lo sporco sui muri esterni. È stato un momento importante – aggiunge Roberto Cassibba – perché consegnare alla comunità una edificio scolastico realizzato con sistemi innovativi significa lasciare alle future generazione che ne usufruiranno una struttura vivibile, bella e confortevole. Del resto – conclude il vice sindaco- sia io personalmente, sia tutta l’amministrazione Schembari, abbiamo attenzionato sin dall’inizio l’edilizia scolastica, e non solo, che vedrà, tra l’altro, lavori di ristrutturazione per l’asilo Mazzini e l’asilo San Biagio poiché i relativi progetti sono stati ammessi a finanziamento”.

