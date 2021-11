Il Vescovo di Ragusa annuncia tre nuove nomine

Il vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, ha annunciato stamattina tre nomine. Il sacerdote Antonio Cascone è il nuovo Delegato episcopale per la Vita Consacrata; succede al carmelitano padre Renato Dell’Acqua che ha lasciato la Diocesi di Ragusa per proseguire il suo ministero in altra sede. Lo stesso padre Antonio Cascone è il nuovo Delegato diocesano per l’Ordo Virginum. Don Filippo Bella è, infine, il nuovo Consulente ecclesiastico del Centro italiano femminile (Cif) di Ragusa; succede a Padre Raffaele Campailla che ha svolto questo incarico sino al momento della sua scomparsa.

Don Angelo Antonio Cascone era stato ordinato sacerdote, da monsignor Angelo Rizzo, il 23 giugno 2001. È attualmente il parroco della parrocchia di San Giuseppe a Vittoria. In precedenza ha ricoperto l’ufficio di vicario parrocchiale in diverse parrocchie della Diocesi, ha conseguito la licenza in Storia della Chiesa e Beni Culturali presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. È docente della Scuola teologica di bade della Diocesi di Ragusa.

Don Filippo Bella è stato ordinato sacerdote il 26 marzo 2017. È attualmente parroco della parrocchia Santissima Nunziata a Ragusa. In precedenza è stato vicario parrocchiale nella parrocchia Santa Maria La Nova di Chiaramonte Gulfi.

