Avimecc Volley Modica tra le big, al secondo posto in classifica

Un risveglio che difficilmente potranno dimenticare i ragazzi dell’Avimecc Volley Modica, lo staff e tutta la società, così come i tifosi che si svegliano da secondi in classifica dopo questo inizio di stagione. L’ultima giornata contro Ottaviano ha regalato una vittoria fondamentale per i ragazzi della Contea, con un bottino pieno anche in trasferta.

Il primo set inizia con qualche difficoltà, il bisogno di ambientarsi e prendere quella giusta dose di coraggio. Ruiz e Lucarelli dimostrano di avere le qualità per reggere sulle spalle la squadra in questa stagione di A3. Approccio timido, invece, per i biancazzurri che mollano la presa sul 25-19.

Nel secondo set la lotta è più serrata con un sostanziale equilibrio che porta ad una lotta tra Martinez, asso nella manica di D’Amico in questa stagione, e Sideri che dimostra di poter essere un buon jolly per Mosca. La gestione della gara porta Modica a imporsi con il finale di 23-25.

Nel terzo set scendono in cattedra tutti i ragazzi della formazione ospite, da Chillemi a Loncar, passando per Garofolo. La formazione modicana prende le misure e si dimostra consapevole dei propri mezzi, dopo un iniziale 3-8 che lascia ben sperare per l’inizio della gara, il punteggio si porta sul 11-16 per chiudersi con un netto 15-25.

Nel quarto set la gara è, ormai, indirizzata sui binari giusti per la formazione modicana che resta concentrata e vogliosa di chiudere a punteggio pieno. Turlà, Gavazzi e Raso partecipano al festival dei punti e tutta la formazione sente di poter chiudere subito la sfida, un iniziale 7-8 che sembra richiamare l’equilibrio iniziale, si chiude invece con il 25-18.

Finale che fa esplodere di gioia la panchina modicana per la prima vittoria esterna in questa stagione. Ad oggi la classifica vede Modica e Aversa appaiate al secondo posto dietro la favorita Palmi. Un risultato che lascia ben sperare in vista di questa stagione.

Falù Ottaviano 1

Avimecc Volley Modica 3

Set: 25-19, 23-25, 15-25, 18-25

Falù Ottaviano: Lucarelli 17, Giuliano (L1), Ammirati, Tulone 2, Ambrosio 2, Buzzi 4, Crispo, Sideri 12, Titta (L2), Pizzichini 1, Settembre 1, Coppola, Ruiz 18. Allenatore: Mosca

Avimecc Volley Modica: Alfieri 1, Raso 7, Martinez 21, Caleca, Turlà 2, Chillemi 16, Nastasi (L1), Gavazzi 2, Aiello (L2), Firrincieli, Loncar 11, Garofolo 10, Saragò. Allenatore: D’Amico

Salva