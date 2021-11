Due giovani, rispettivamente di 18 e 19 anni, entrambi vittoriesi, sono rimasti feriti in conseguenza ad un incidente stradale avvenuto martedì sera a Vittoria, in Via Roma angolo Via Magenta, tra un’autovettura Fiat un ciclomotore Kimco. Il conducente dello scooter è stato ricoverato con una prognosi di 40 giorni. Sul posto il 118 e la polizia stradale.

Salva