Circolo PD Vittoria, Angelo Curciullo nuovo segretario cittadino

Giovedì 28 ottobre, alla presenza del segretario provinciale Bartolo Giaquinta e del deputato regionale on. Nello Dipasquale, si è svolta l’assemblea degli iscritti e dei simpatizzanti del circolo di Vittoria del Partito Democratico.

Durante l’assemblea, nella quale si è discusso del risultato delle elezioni amministrative, Giuseppe Nicastro, designato assessore ai Lavori pubblici e alla Protezione Civile nella giunta Aiello, ha rappresentato che l’importanza del nuovo incarico amministrativo e l’impegno che esso richiede non gli consentono di svolgere anche il ruolo di segretario del circolo del Partito Democratico. Per questo motivo ha rassegnato le proprie dimissioni.

L’assemblea, all’unanimità dei voti, ha eletto segretario Angelo Curciullo.

