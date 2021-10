Torna l’ora solare. Dormiremo di più

Un’ora in più di sonno. Nella notte tra sabato 30 e domenica 31, infatti, le lancette dell’orologio vanno spostate indietro di un’ora: dovremmo farlo alle tre del mattino, per spostarle alle due, ma. . . be’, fatelo un po’ all’ora che volete – tenendo presente che per la maggior parte di smartphone, computer, tablet, tv. . . sarà un’operazione del tutto automatica.

PIÙ LUCE AL MATTINO. L’ora solare è quella “naturale”, ovvero quella allineata al numero minore di ore di luce delle giornate di autunno e inverno. E così alla sera vedremo buio prima e accenderemo le luci prima, ma in compenso ci sveglieremo con più luce, dato che le nuove 7:00 saranno le 8:00 del giorno prima.

