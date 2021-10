Giarratana. Contributi ad attività economiche

Assegnati al comune di Giarratana 114.307 euro quali contributo a fondo perduto da erogare alle attività artigianali e commerciali comunali delle aree interne di cui al DPCM 24 settembre 2020. Tali contributi sono divisi per le seguenti annualità:

Anno 2020: 48.997

anno 2021: 32.665

anno 2022: 32.665

Le somme assegnate per l’anno 2020 saranno assegnate per spese di gestione aziendale sulla base del regolamento approvato con delibera della Giunta Municipale n. 61 del 28 ottobre 2021.

Gli interessati possono presentare domanda al comune di Giarratana entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul sito internet del comune.

“ Un concreto sostegno contro lo spopolamento, – afferma il sindaco Lino Giaquinta – per il sostegno delle attività economiche nei piccoli comuni.

