Il sindaco di Vittoria Francesco Aiello, ha organizzato per domani sera, 30 ottobre alle ore 18 in piazza del Popolo, un comizio di natura politico-amministrativa, per salutare in maniera ufficiale tutta la città.

L’evento vuole essere anche occasione, per il primo cittadino, di porgere un caloroso saluto e ringraziamento a quanti gli hanno concesso la fiducia per tornare ad amministrare la città.

