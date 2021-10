A Ragusa si presenta il libro “Il museo degli amori perduti”

Un libro come un’utile terapia di cuore, parole dedicate ai patimenti d’amore che tutti, chi prima e chi dopo, abbiamo vissuto e in cui, grazie all’incredibile varietà di protagonisti, situazioni e luoghi, possiamo riconoscerci. “Il museo degli amori perduti”, Armando Dadò editore, è l’ultima fatica letteraria della scrittrice toscana Valentina Giuliani che verrà presentata all’interno dello storico palazzo Palazzo degli Antoci a Ragusa questa domenica 31 ottobre alle ore 18. Una cornice unica e particolare per un pomeriggio di cultura in cui l’autrice discuterà con il pubblico sulle tematiche dell’amore e della sofferenza ad esso legata, filo conduttore delle numerose situazioni raccontate nel libro. Storie d’amore sospese e che prendono spunto dagli oggetti, rappresentati finemente dalle illustrazioni dell’artista elvetica Barbara Fässler, ma che l’autrice è riuscita a rendere frizzanti e leggere, perché se anche il ricordo di qualcosa ci appare opprimente, esso è solo un semplice ricordo effimero, un qualcosa del passato che possiamo lasciarci alle spalle. Un libro che ci svela come il potere dell’amore supera qualsiasi barriera e accomuna tutti gli uomini.

A presentare l’atteso incontro sarà la scrittrice ragusana Costanza DiQuattro. Per partecipare all’incontro è necessaria la prenotazione gratuita online attraverso il sito internet www.palazzoantoci.it o presso la libreria Ubik (ex Paolino) a Ragusa. Le sale di Palazzo degli Antoci, situato in via Giacomo Matteotti 42 a Ragusa, si aprono dunque alla città per ospitare un pomeriggio di cultura e di lettura. Non sarà l’ultimo. La proprietaria Franca Antoci, insieme alla figlia Raffaella Pinzero, stanno lavorando a tante altre iniziative.

“Vogliamo intraprendere un percorso sempre più di apertura alla città – spiega la Pinzero – facendo rivivere il nostro magnifico centro storico ai ragusani e non, e lo vogliamo fare attraverso la cultura anche aprendo il nostro palazzo. Abbiamo già accolto alcuni incontri del festival letterario “A Tutto Volume” e abbiamo aperto il palazzo per le “Vie dei Tesori”. Proseguiamo con la presentazione del libro di Valentina Giuliani, persona che stimo tantissimo, apripista di ulteriori incontri letterari ma anche di altri variegati appuntamenti. Insieme ai miei collaboratori stiamo ultimando l’organizzazione di altri eventi”. Appuntamento dunque a questa domenica 31 ottobre alle ore 18 presso il Palazzo degli Antoci per un pomeriggio di cultura tra amori, architettura liberty e buona compagnia.

