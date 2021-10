Maltempo. Annullata la gara tra Dinamo Sassari e Virtus Eirene Ragusa

Rinviata a data da destinarsi la partita con la Dinamo Sassari. A causa della difficoltà di raggiungere l’aeroporto di Catania per il maltempo, abbiamo chiesto il rinvio del match che si sarebbe dovuto disputare domani sera. Ringraziamo la società sassarese e la Lega Basket Femminile che hanno acconsentito alla nostra richiesta”. Lo ha annunciato con un post su Facebook la Virtus Eirene Ragusa. Le due società ora stanno lavorando per trovare una data utile per il recupero della partita. “Ringraziamo la società sassarese e le due società stanno lavorando per trovare una data utile per il recupero della partita”. Era tutto pronto per la partenza verso la Sardegna ma il ciclone che sta imperversando nella Sicilia orientale ha dovuto fare desistere la Virtus Eirene Ragusa, impegnata nel campionato di basket femminile di serie A1. La società, a causa della difficoltà di raggiungere l’aeroporto di Catania per il maltempo, ha chiesto il rinvio del match che si sarebbe dovuto disputare sabato alle 20,30.

La Lega Basket Femminile ha acconsentito alla richiesta dei siciliani e così la partita è stata rinviata a data da destinarsi. A comunicarlo, attraverso il profilo Facebook, è stata la stessa società di Ragusa.

Salva