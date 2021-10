M5s. Visitatori a Ibla e la denuncia di una guida turistica

Questa Amministrazione dimostra, ancora una volta, di non essere all’altezza di gestire il turismo. E basta con le scuse legate alla pandemia, la impossibilità di programmazione, le poche risorse e altre giustificazioni simili”.

Così il capogruppo del Movimento Cinque Stelle al Consiglio comunale di Ragusa, Sergio Firrincieli, dopo avere preso atto della denuncia pubblica, che sta girando sui social, di una guida turistica, Eleonora Formica, sulla mancata funzionalità dei servizi igienici a Ibla a fronte del fatto che ogni giorno arrivano visitatori a frotte. “Per fortuna – continua Firrincieli – dalla città cominciano ad emergere segnali di stanchezza rispetto a questo sindaco e ai suoi collaboratori il che vuol dire che c’è bisogno di un cambio di passo che Cassí, come abbiamo appurato, non è stato in grado di effettuare. Aldilà di tutti gli interventi spot e promesse promozionali che potrà effettuare da qui alle elezioni per captare consenso, ormai è chiaro che di concreto alla città non arriverà nulla mentre tutto quello che ha annunciato sarà fatto in futuro: al momento resta soltanto tra le pagine del libro dei sogni”.

