Sbarco Sea Watch 3 a Pozzallo. Negativi primi 130 tamponi rapidi

Nelle prime ore del mattino sono iniziate le operazioni di sbarco dei 406 migranti della Sea Watch 3 a Pozzallo che procederanno per tutto il pomeriggio e non si può escludere che potrebbero anche continuare nella giornata di domani. Una decina di immigrati, sono stati già trasportati negli ospedali della provincia perché affetti da patologie croniche (paresi arti inferiori, cardiopatici, ecc.) che necessitano di controlli medici specialistici.

Il criterio usato è stato quello di fare sbarcare prima donne e bambini e naturalmente chi è affetto da patologie mediche. Come sempre la macchina dell’accoglienza è straordinariamente umana ed efficiente.

Un grazie di cuore a tutte le Istituzioni, le Organizzazioni Umanitarie e del Volontariato per il grande impegno profuso nell’affrontare tutte le operazioni di accoglienza.

