Modica, autopsia sul corpo di Marcello Cannata. Nominato il CTU

Il sostituto procuratore Martina Dell’Amico ha disposto l’autopsia sul corpo dell’imprenditore modicano Marcello Cannata. È stato conferito l’incarico al medico legale vittoriese Vincenzo Cilia per accertare le cause che hanno portato al decesso dell’uomo. Aperto un fascicolo d’indagine per omicidio colposo a carico di ignoti. I carabinieri hanno acquisito le cartelle cliniche del ricovero di Cannata all’Ospedale Maggiore e saranno acquisite anche le cartelle cliniche dell’intervento chirurgico renale che la vittima subì nel 2008 a Palermo.

Cannata è deceduto venerdì scorso a seguito di un’emorragia provocata, presumibilmente, da una perforazione intestinale procurata da una protesi vascolare impiantata 13 anni fa al Civico di Palermo.

Salva