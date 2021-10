Pozzallo alla Borsa del turismo extraricettivo a Capo d’Orlando

Con un proprio stand a supporto degli operatori turistici pozzallesi, che parteciperanno ai due giorni di workshop, il Comune di Pozzallo è presente alla Borsa del Turismo Extraricettivo di Capo d’Orlando.

Per l’accoglienza allo stand sono presenti gli alunni dell’Istituto Turistico Giorgio La Pira di Pozzallo, Giorgia Perez e Samuela Drago, coordinati dalla professoressa Angela Buzzanca.

Si tratta di un evento fieristico importante per la presenza di buyers internazionali interessati a questa particolare tipologia di strutture ricettive, quella maggioritaria dell’offerta turistica di Pozzallo.

“È un momento importante di collaborazione fra pubblico e privato – afferma il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna – perché ognuna delle due componenti si è impegnata a lavorare in maniera sinergica alla promozione del territorio ed alla commercializzazione delle strutture ricettive “.

