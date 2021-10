Aggiornamento Scontrino elettronico entro il prossimo 1°gennaio

Dal 1° luglio 2019 è stata introdotta gradualmente l’emissione dello scontrino elettronico in sostituzione degli scontrini cartacei e ricevute fiscali. L’invio dei corrispettivi telematici prevede l’obbligo di un registratore di cassa fiscale, che consente la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati obbligatori e permette di partecipare alla lotteria degli scontrini. L’entrata in vigore della legge di Bilancio 2021 aveva fissato, per tutti gli esercenti, l’invio degli scontrini tramite registratori telematici al 1° gennaio 2021.

“Ma a ridosso della scadenza, con il provvedimento del 23 dicembre 2020 – spiega il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti – l’obbligo ha subìto una prima proroga al 1° aprile 2021; poi, con il successivo provvedimento del 30 marzo 2021, è giunta la proroga al 1° ottobre 2021. Infine, con il provvedimento del 7 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha disposto l’ulteriore proroga, dal 1° ottobre 2021 al 1° gennaio 2022. C’è tempo, quindi, fino al 1° gennaio 2022 per aggiornare i Registratori Telematici al tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri “Tipi dati per i corrispettivi – versione 7.0 – giugno 2020”, e sino a questa data sarà ancora possibile inviare i corrispettivi con il vecchio tracciato (versione 6.0). Per informazioni è possibile rivolgersi alle sedi cittadine di Confcommercio”. Con il provvedimento del 7 settembre 2021 si adeguano al 31 dicembre 2021 i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia delle Entrate. Per ulteriori informazioni, invece, sul link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/guida-memorizzazione-elettronica-e-trasmissione-telematica-dei-corrispettivi è possibile consultare una guida approfondita dell’Agenzia delle Entrate, contenente indicazioni dettagliate sulla memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Salva