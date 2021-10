Ragusa in Movimento lamenta carenza di strisce pedonali in città

Mancano le strisce pedonali un po’ dappertutto in città. Segnalazioni arrivano dalle zone più disparate. Circostanza che ha spinto il presidente di Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, a sollecitare una pronta risposta da parte dell’Amministrazione comunale. “Proprio ieri – afferma Chiavola – dopo l’ennesima chiamata di una cittadina, ho effettuato un sopralluogo in via Archimede. E in prossimità delle zone più densamente popolate e dove maggiore è la presenza di esercizi commerciali, ma anche in prossimità dello stadio ex Enal, ho notato che la zebratura non esisteva completamente mentre, in altri casi, risultava sbiadita. Riteniamo necessario un monitoraggio completo di tutto il territorio urbano per procedere con la ritinteggiatura, in particolare nei crocevia più trafficati sul piano veicolare. E’ un aspetto non secondario, che merita di essere preso in considerazione. E che non può passare sotto silenzio. Invitiamo, dunque, l’Amministrazione comunale a procedere e a sanare questa anomalia che può sembrare piccola ma che, secondo noi, merita la massima considerazione”.

Salva