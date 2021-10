Automobilista aggredisce a Scicli operatore del 118

Stanco per la lunga attesa, aggredisce un operatore del 118. Protagonista un automobilista di Scicli che impaziente, è il caso di dire, perchè l’ambulanza parcheggiata in Via Acacia, davanti alla porta di un’abitazione dove doveva essere prelevata una persona per essere trasportato in ospedale a Modica. L’automobilista prima ha cominciato ad utilizzare il clacson della propria vettura, poi ha urlato chiedendo che spostata l’ambulanza. Non accontentato, si è diretto verso uno degli operatori del 118 che gli stava facendo rilevare che si trattava di un soccorso delicato e lo ha colpito più volte. La vittima, un cinquantenne, è stato successivamente refertato e di conseguenza ha denunciato il suo aggressore ai carabinieri. Diversi i reati configurabili, dalle minacce, alla violenza, alle lesioni e persino all’interruzione di pubblico servizio.