Polizia, rinvenuta droga in alcune scuole di Modica

In alcune scuole superiori di Modica sono state trovate diverse dosi di hashish e marijuana. Tutto ciò nel contesto dell’attività di prevenzione e controllo del territorio, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare riguardo al fenomeno della produzione e spaccio di stupefacenti, nel corso del week-end sono stati posti in essere dei controlli straordinari del territorio, che hanno consentito, grazie all’impiego di numerose pattuglie anche con abiti e autovetture civili e alla collaborazione dei cinofili della Questura di Catania, di effettuare numerose perquisizioni personali e domiciliari presso le abitazioni di diversi pregiudicati locali.

L’intensa attività di contrasto è stata, altresì, estesa anche presso alcuni Istituti Superiori di Istruzione, consentendo di addivenire al recupero e sequestro amministrativo di diverse dosi di hashish e Marijuana.

L’attenta e vigile attività di prevenzione posta in essere dalla Polizia giudiziaria del Commissariato di Modica ha ancora una volta impedito la continuità dello spaccio di droga tra i giovani modicani”.

