Anche a Ispica le aree in caso di emergenza

Avere un sistema di Protezione Civile funzionante è una delle priorità di questa Amministrazione Comunale. Per tale motivo – dichiara il Sindaco Leontini – accogliendo il suggerimento del mio esperto Massimo Dibenedetto, si è proceduto alla predisposizione della segnaletica che indica quali sono, nella nostra Città, le aree da raggiungere in caso di emergenza, già previste nel vigente Piano Comunale di Protezione Civile.

A giorni sarà installata l’apposita tabellonistica e sarà predisposta una cartografia complessiva con l’indicazione di tutte le “aree di ricovero”, “aree di raccolta” e “aree di ammassamento”.

Di grande importanza sono le aree di raccolta che la popolazione deve raggiungere al verificarsi di un evento sismico.

“Ovviamente – conclude il Sindaco Leontini – tutti ci auguriamo di non dover mai utilizzare queste aree per fini emergenziali ma solo come luoghi di ritrovo sociale”

Ringraziamo per la collaborazione l’Ass. alla viabilità Barone, il Resp. Uff. PC Geom.Nigito e Sergio Distefano che ha collaborato per la grafica.

