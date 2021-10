Amministrative 2022 a Monterosso Almo, primi movimenti

lo scorso mese di marzo sono stati presentati due documenti distinti da parte di un gruppo di giovani costituitosi dietro al simbolo “Futuro comune” e di un gruppo di ex amministratori e cittadini impegnati in politica di Monterosso Almo. E’ stato lanciato un appello col quale entrambi i gruppi si sono messi a disposizione per la costruzione di un progetto politico –amministrativo in vista delle imminenti elezioni comunali.

Un progetto che mette al centro il rinnovamento della classe politica e amministrativa locale,un rinnovamento intelligente, dove le esperienze e le competenze del passato accompagnano e sostengono i giovani per creare una nuova classe dirigente locale ed affidargli il futuro di Monterosso..

“Come gruppo di giovani costituitosi dietro al simbolo “Futoro comune – spiegano- in questi mesi abbiamo maturato la nostra adesione a questo progetto. Poichè le idee camminano sulle gambe degli uomini e delle donne che scelgono di impegnarsi, dopo ampia e condivisa discussione abbiamo individuato nella persona del giovane Paolo Amato, persona impegnata in politica e nel sociale già da tempo, il futuro candidato sindaco che dovrà, insieme a tutti gli altri, iniziare a dare vita al progetto che abbiamo in mente per il futuro del nostro paese. Paolo Amato è impegnato da anni nella vita sociale e politica del nostro paese, ha manifestato le sue idee sul futuro di questo paese, in diverse occasioni e con tante iniziative cui ha partecipato.

Riteniamo che insieme al gruppo che via via si sta costruendo questa scelta possa essere quella migliore per portare il progetto che abbiamo in mente al vaglio di tutti i cittadini perche con il loro voto lo facciano diventare progetto per Monterosso.

Facciamo appello a quanti intendono condividere questo percorso ,perche portino il loro contributo di impegno e di idee”.

