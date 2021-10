Santa Croce. Il Consiglio Comunale vota il Bilancio dell’Ente

“Un bilancio approvato dopo 10 mesi di esercizio grazie anche ai voti delle forze di opposizione, che conferma la buona amministrazione del Sindaco Barone e della sua Giunta”. E’ il primo commento del Sindaco di santa Croce Camerina, Giovanni barone, all’indomani della seduta del Consiglio Comunale.

“Tengo a precisare che nel piano triennale delle opere pubbliche, approvato prima dello strumento finanziario, sono stati approvati due importanti emendamenti: il primo riguarda l’anticipo all’esercizio in corso del progetto esecutivo finanziato con 200mila euro dal Ministero e già inserito nel Piano Triennale delle OO.PP. che interessa lo Stadio ‘Kennedy’. La struttura verrà rimodernata con il manto erboso sintetico, gli spogliatoi secondo i canoni di sicurezza e secondo le norme richieste dalla LND.

Il secondo emendamento riguarda pure l’anticipo alla annualità in corso di nuova arteria stradale che permetterà di collegare la SP 60 con la SP 20. In pratica a nord di Santa Croce verrà costruita una circonvallazione, “si è scelto di realizzare questa infrastruttura perchè consentirà un miglioramento della viabilità nella zona nord del paese, anche questa opera è attesa dai santacrocesi sin dagli anni 90.

Un Bilancio che non aumenta le tasse, anzi diminuisce la TARI e alla fine ha certificato il mantenimento della manutenzione del territorio e di tutti i servizi alla città: sociali, diritto allo studio, assistenza. Un grande risultato ottenuto in un periodo di pandemia.

Un’Amministrazione che ha dimostrato di guardare oltre e di puntare sulle Opere Pubbliche infrastrutturali e di messa in sicurezza dal rischio idraulico e idro-geologico. Basti pensare che il Comune ha ricevuto più di 4 milioni di euro di finanziamenti in questo esercizio finanziario. Un grande risultato che attesta come l’Amministrazione ha saputo progettare investendo risorse e riuscendo a captare i finanziamenti per le successive realizzazioni di opere per la città.”

Inoltre, nella relazione il Sindaco ha fatto cenno al Punto Vaccinale che ha consentito la vaccinazione a tante persone impossibilitate a raggiungere gli Hub provinciali, e che ha consentito la vaccinazione di tantissimi santacrocesi ma anche di tanti cittadini stranieri. Santa Croce ha raggiunto quasi l’75% di immunizzati. Sempre nella stessa relazione, il Sindaco ha tenuto a ringraziare gli operatori, tutti, della Protezione Civile cittadina e le Associazioni di volontariato, per l’impegno profuso ed incondizionato che hanno messo in campo la realizzazione del ‘Punto Vaccinale’ e in generale per servizio reso alle fasce più deboli della popolazione.

A fine seduta il primo cittadino ha tenuto a ringraziare i consiglieri comunali per come si sono svolti i lavori e per la fiducia dimostrata all’Amministrazione. Dimostrazione avvenuta durante la votazione per l’approvazione quasi unanime del Bilancio dell’Ente e delle delibere propedeutiche.

