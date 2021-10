Pozzallo. Cna a confronto con l’Amministrazione Ammatuna

La Cna comunale ha incontrato il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna. Erano presenti il segretario territoriale Cna Ragusa, Carmelo Caccamo, con il responsabile organizzativo locale, Enzo Spatola, assieme a Orazio Solarino e Giorgio Peluso, in rappresentanza delle imprese associate. All’incontro ha partecipato l’assessore alle Attività produttive, Giuseppe Privitera. Un confronto proficuo nel corso del quale sono state affrontate diverse tematiche legate allo sviluppo economico oltre a ribadire l’importanza della concertazione come metodo essenziale per sostenere le piccole e medie imprese del territorio. Allo stesso tempo, il confronto è servito all’associazione di categoria per prendere atto di come il Comune abbia pubblicato un nuovo bando che consente alle imprese del territorio cittadino di accedere alle agevolazioni straordinarie in materia di Tari, Imu, Cosap e Imposta sulla pubblicità relativi all’anno 2020. Le attività economiche interessate alle agevolazioni tributarie in questione, che non hanno presentato istanza di partecipazione al precedente bando, potranno presentare apposita documentazione sulla base dei modelli allegati all’avviso. Chi, invece, aveva già presentato l’istanza, potrà beneficiare delle agevolazioni con una procedura automatica che sarà regolarizzata d’ufficio. “Si tratta di una opportunità importante per le imprese – dichiara Spatola – e per questo motivo abbiamo inteso rilanciarla come Cna. Tra l’altro, proprio in queste ore, il Consiglio comunale ha approvato un provvedimento che consente alle imprese con un calo di fatturato pari al 25 per cento di potere accedere a tali agevolazioni anche per il 2021, sebbene, in questo caso, la presentazione delle istanze debba essere avviata ex novo. In ogni caso, per ulteriori informazioni e per la presentazione delle istanze, è possibile rivolgersi alla sede comunale della Cna dove forniremo tutta l’assistenza necessaria”.

Salva