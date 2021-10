Giarratana. Studenti insieme dopo 55 anni dalle Elementari

Giarratana. ex compagni di scuola elementare si incontrano dopo 55 anni tra ricordi ed emozioni.

Compagni di scuola, cinquantacinque anni dopo. In questi giorni si sono rincontrati per un brindisi nel ricordo del periodo delle elementari . Una piacevole rimpatriata per rievocare quegli anni passati in classe , prima A, e per parlare anche di quelli successivi al diploma, quando ognuno ha intrapreso la propria strada, affermandosi negli studi , nella vita e nel lavoro . È stato un incontro molto speciale tra emozioni ed anche un pizzico di malinconia. Presenti anche due “ragazzi”

che da anni vivono all’estero e precisamente uno in Australia ed uno in Inghilterra , che per questo piacevole incontro non sono voluti mancare.

Nelle due foto : la prima una foto storica con gli scolari della prima A e la loro maestra; nella seconda foto il gruppo degli ex compagni di scuola oggi mentre brindano.

