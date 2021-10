Ispica, confronto sulla problematica dei rifiuti

Confronto sulla problematica dei rifiuti a Ispica, presenti il Rup, geom. Nigito, e l’ingegnere Modica, nella qualità di Dec,

Ad una parte dell’incontro ha partecipato anche l’Assessore Monaca.

“Abbiamo rappresentato, soprattutto agli organi tecnici – dicono i consiglieri comunali di opposizione Carmelo Oddo, Angelina Sudano, Giovanni e Pierrnzo Muraglie – tutti i disagi legati all’espletamento del servizio di raccolta rifiuti lamentati dai cittadini e le gravi condizioni di decoro ed igiene in cui versa il territorio extraurbano.

Siamo stati informati che, grazie ad un intervento straordinario del Libero Consorzio di Ragusa, si sarebbe proceduto a bonificare la discarica di Ucca Marina”.

Il Consigliere Comunale Milana ci ha contattato dell’avvenuta bonifica del sito. Si stanno ricercando soluzioni per ripulire il territorio valutando in ultima ipotesi il conferimento dei rifiuti anche fuori regione preso atto della sostanziale impossibilità a scaricare presso i siti siciliani.

“Abbiamo manifestato l’urgenza di trovare una soluzione al problema perchè, oltre ad un’immagine negativa del territorio, potrebbe concretizzarsi un problema di carattere igienico e sanitario.

Non ci sarà da parte nostra alcuna strumentalizzazione politica perchè sarebbe inutile e non produrrebbe alcun effetto positivo per la città e per il superamento delle criticità.

La tutela del territorio deve vederci tutti dalla stessa parte perchè appartiene a tutti ed è la più importante eredità che lasciamo ai più piccoli.

Vogliamo che si trovi prestissimo una soluzione per ritornare alla normalità perchè il territorio pulito e tenuto in ordine è il biglietto da visita più importante per chi viene in vacanza da noi ed il maggiore stimolo per chi sceglie di investire nella nostra città”.

