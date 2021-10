Emergenza idrica a Ragusa. Pd: “Ancora tanta strada da fare”

“Una componente della segreteria comunale del Partito Democratico, Natalia Palazzolo, ci fa presente che l’emergenza idrica, a Ragusa, continua a essere presente. L’ultima segnalazione di una certa consistenza che, in proposito, ci è arrivata, riguarda la zona Bruscè e, più precisamente, via Emanuela Loi dove i problemi dovuti alla carenza d’acqua nelle ultime settimane si sono amplificati”. E’ quanto rileva il capogruppo del Pd al Consiglio comunale Mario Chiavola che mette in evidenza come le famiglie debbano confrontarsi con lunghe attese per la consegna dell’acqua tramite le autobotti comunali. “Le stesse famiglie – aggiunge Chiavola – sono costrette a ricorrere alle case di altri familiari per i servizi. Sembra che il Comune abbia solo due persone addette all’espletamento dell’attività in questione in quanto l’altro personale è impegnato con gli scuolabus. Le famiglie in questione ci chiedevano se e quale soluzione si può individuare per intensificare il servizio stante il proseguimento dell’emergenza e in attesa che il collegamento con i pozzi dell’Asi possa dare i propri frutti con l’aumento dell’erogazione idrica. Sono segnalazioni che, naturalmente, giriamo all’amministrazione comunale e che, per quello che può servire, ci ricordano che il problema dell’acqua è sempre presente sul nostro territorio comunale”.

