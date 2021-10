Chiesa e abusi sessuali. Vescovo modicano accusato da Le Iene. “Avrebbe insabbiato i fatti”

Il Vescovo di Piazza Armerina, il modicano Rosario Gisana, è stato messo sotto accusa da un servizio della trasmissione televisiva di Italia1 “Le Iene” andato in onda martedì sera. Tutto scaturisce dalla denuncia di un giovane che sarebbe stato abusato da un sacerdote. Antonio a 16 anni voleva entrare in seminario e si interrogava anche sulla sua omosessualità. Don Giuseppe Rugolo, allora seminarista della parrocchia a Enna, avrebbe abusato per 4 anni di lui. Il ragazzo ne ha parlato con il vescovo Mons. Gisana, che avrebbe insabbiato tutto. Dopo la denuncia della presunta vittima, Rugolo è stato arrestato. Nel corso del servizio di Ismaele La Vardera, l’alto prelato avrebbe offerto un risarcimento al giovane sottoforma di borsa di studio (tutto documentato da una registrazione). Parlerebbero anche delle intercettazioni tra lo stesso Gisana e l’indagato durante le quali il primo si mostra preoccupato perchè avrebbe “insabbiato la vicenda”.

