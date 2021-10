Scuola digitale. Oltre 7 milioni per 431 istituti in Sicilia

Cinquecentomila euro per la Provincia di Ragusa. E’ stata pubblicata la graduatoria definitiva dei 431 istituti scolastici siciliani che riceveranno gli oltre 7,7 milioni di euro stanziati dal governo Musumeci per l’acquisto e l’installazione di attrezzature digitali. Grazie a questo finanziamento, disposto dalla Finanziaria 2020, i 431 istituti scolastici che ne hanno fatto richiesta potranno godere di risorse utili alla valorizzazione della scuola digitale, acquistando attrezzature, programmi informatici e pacchetti per il traffico dati. Un’azione indirizzata al potenziamento dei tradizionali metodi di insegnamento, utile a migliorare i processi di apprendimento dei discenti e ad attivare efficaci azioni di inclusione dei soggetti in condizioni di maggiore disagio economico.

Il decreto con la graduatoria definitiva, pubblicato sul sito del dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’Università e del diritto allo studio e sarà notificato ai dirigenti degli istituti scolastici, con la richiesta di trasmettere la documentazione necessaria ai fini dell’emissione dei provvedimenti di finanziamento. Il link dove trovare la graduatoria: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/2066-ddg-23092021-po-fesr-2014-2020-azione-1081

I fondi assegnati alle province

Agrigento 425 mila euro

Caltanissetta 344 mila euro

Catania 2 milioni e 300 mila euro

Enna 298 mila euro

Messina 852 mila euro

Palermo 1 milione e 500 mila euro

Ragusa 500 mila euro

Siracusa 861 mila euro

Trapani 606 mila euro

