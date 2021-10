Elezioni a Rosolini. Porta il cellulare nel seggio: bloccata

Porta il cellulare in cabina elettorale e fotografa la scheda con il voto. E’ accaduto all’interno di un seggio elettorale di Rosolini, uno dei comuni siciliani dove si vota per le Amministrative. Protagonista una donna che entrata per votare nella cabina del seggio 19 ha tirato fuori il cellulare ed ha fotografato la scheda. Il clic, però, è stato udito dai presenti. Il presidente di seggio, a questo, ha chiamato i carabinieri. L’elettrice è stata fermata ed il telefono le e’ stato sequestrato.

Per legge introdurre all’interno delle cabine telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o filmare la scheda elettorale con il proprio voto è considerato reato.

