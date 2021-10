Basket. Passalacqua Ragusa passa anche a Broni e fa due su due

Secondo successo su altrettante partite per la Passalacqua Spedizioni Ragusa di basket che sul parquet di Broni trova anche la “new entry” Awak Kuier, arrivata lunedì scorso dopo le fatiche della Wnba e mette il quarto punto in classifica, dopo avere dominato l’incontro terminato con il punteggio finale di 52-78. Proprio la giovane lunga con passaporto finlandese è l’Mvp della partita, con un bottino di 19 punti e 16 rimbalzi. Per Ragusa, in doppia cifra anche Romeo e Tagliamento, con 13 punti a testa e percentuali più che buone dall’arco, Taylor (10) e Ruzickova (11). La cronaca della gara è tutta nei primi 10 minuti, con la Passalacqua che parte bene e continua ancora meglio, e con coach Gianni Recupido che può trovare, ogni volta, risorse importanti dalla panchina. All’intervallo lungo il punteggio dice 17 Broni, 43 Ragusa. Nella seconda parte di gara le padrone di casa provano a rimetterla in piedi ma Romeo e compagne controllano e portano a casa la vittoria. “Abbiamo iniziato bene – commenta coach Gianni Recupido – e la chiave della partita è stata proprio lì, ovvero quella non fare prendere loro fiducia e minare le loro certezze e le cose che sapevano fare. Diciamo che nei primi due quarti è andato tutto bene, negli altri due probabilmente ci siamo divertiti meno e questo è ciò che dirò alle ragazze in settimana. Kuier? Tanta voglia di mettersi in mostra, sicuramente molto migliorata a livello di consapevolezza e fiducia; quest’anno per noi sarà una pedina importantissima che dà merito alla società per avere investito su di lei, io creo che lei sarà una giocatrice veramente importante nel campionato italiano. Ovviamente la partita di oggi è stata abbastanza semplice per lei e la vedremo in altri contesti”. Domenica prossima esordio casalingo con Costa Masnaga, quindi altro match tra le mura amiche con la Reyer Venezia.

Salva