Modica, si ripropone la proiezione del video “L’altra voce”

In occasione della settimana del Columbus Day, l’associazione culturale La Mela-Grana, di concerto con le componenti storiche della Consulta Femminile di Modica, ripropone alla città tutta la proiezione del video “L’Altra voce”” realizzato dalla Consulta stessa nell’ottobre del 500° anniversario della cosiddetta “scoperta” dell’America.

La sceneggiatura è curata da Anna Caschetto, Laviniapaola De Naro Papa, Maria Teresa Giannì e Mariella Grasso, che sono anche registe.

L’impostazione è mirata a guardare l’evento dalla parte dei vinti, di quei popoli cioè cui furono sottratte consuetudini secolari per imporne delle nuove, ritenute più evolute.

Lo spunto è stato fornito dalla recente decisione della sindaca di Città del Messico, Claudia Sheinbaum, di rimuovere la statua del famoso navigatore genovese da una piazza principale, dov’era collocata da circa 100 anni, per spostarla in un luogo meno in vista e sostituirla con un’opera raffigurante una donna indigena.

La manifestazione, che gode del patrocinio dell’Assessorato alla Cultura, avrà luogo giorno 14 ottobre nell’Auditorium Triberio del Palazzo della Cultura alle 17.

Salva