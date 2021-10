Covid, muore un modicano. Era ricoverato

E’ un 69enne di Modica, non vaccinato, l’ennesima vittima del Covid in provincia di Ragusa. Era ricoverato in Rianimazione all’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa. Ora i decessi salgono a 368. Aumentano, però, guariti (18.899″. In totale i positivi in provincia di Ragusa sono 247 di cui 321 in isolamento domiciliare, 11 ricoverati e 11 nella RSA Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa e 4 in Foresteria. Ecco nel dettaglio i positivi elencati nel Bollettino Asp Ragusa di oggi 11 ottobre dei Comuni iblei:

20 Acate, 2 Chiaramonte Gulfi, 46 Comiso, 0 Giarratana, 9 Ispica, 29 Modica, 0 Monterosso, 12 Pozzallo,87 Ragusa, 8 Santa Croce Camerina, 30 Scicli, 78 Vittoria.

