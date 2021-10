Diocesi di Noto. Nuovi parroci a Scicli, Ispica e Pozzallo

Il Vescovo di Noto, Mons. Antonio Staglianò, ha provveduto alla nomina di nuovi parroci nel Comprensorio di Modica.

Don Tonino Lorefice è il nuovo Parroco della parrocchia Madonna delle Grazie e Madonna del Carmine di Ispica; Don Salvatore Bella (foto), è il nuovo Parroco della parrocchia San Giovanni Battista di Pozzallo. Parroco in solidum non moderatore della Parrocchia Madonna del Rosario (Chiesa Madre)sempre di Pozzallo. Don Ignazio La China, è il nuovo Parroco della parrocchia Madonna di Fatima in Scicli.