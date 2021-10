Modica Calcio. Pellegrino torna a vestire la maglia rossoblu

Dopo undici anni, Gaspare Pellegrino si riveste dei colori rossoblù del Modica Calcio. Gli uomini mercato hanno individuato nel centrocampista classe 82, l’elemento ideale per alzare ulteriolmente il tasso tecnico della squadra.

Nativo di Marsala,ma ragusano di adozione, Gaspare Pellegrino, oltre alla maglia del Modica con cui ha giocato in serie D dal 2008 al 2010 totalizzando 57 presenze e 7 reti, ha vestito le maglie di Ragusa tra serie D, serie C2, Eccellenza e Promozione, Siracusa in serie D, Akragas in Eccellenza e Serie D e Paganese in serie D.

Il neo centrocampista rossoblu, si allena già da qualche settimana con i suoi nuovi compagni e domani sarà a disposizione del tecnico Giancarlo Betta per la gara casalinga contro il Città di Canicattini.

Con Gaspare Pellegrino, dunque, il Modica Calcio, acquista esperienza a centrocampo oltre che a tanta qualità e quantità.

#welcomegaspare 🔴🔵

