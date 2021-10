Morte del piccolo Evan. Perizia psichiatrica su Salvatore Blanco

I giudici della Corte di Assise di Siracusa hanno sciolto la riserva ed hanno accolto la richiesta della difesa disponendo una perizia psichiatrica nei confronti di Salvatore Blanco, il 31enne accusato insieme alla sua cpmpagna, Letizia Spatola, 24 anni, di Rosolini, della morte del figlio di quest’ultima, Evan, deceduto subito dopo il ricovero all’Ospedale Maggiore di Modica il 17 agosto 2020.

I magistrati aretusei hanno anche conferito l’incarico a un consulente tecnico d’ufficio che dovrà provvedere alla trascrizione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali. Secondo i conculenti della magistratura indagante, il bambino sarebbe deceduto a causa delle ferite provocate dalle violenze del 31enne di Noto, in atto detenuto, che avrebbe agito alla presenza della giovane madre. Per i periti della Procura la “grave insufficienza cardio-respiratoria da broncopolmonite da aspirazione”, per cui è morto Evan, è riconducibile a delle lesioni subite.