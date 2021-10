Pozzallo, si presenta libro di Castaldo “Kaùna e suo fratello”

Sabato 16 Ottobre alle ore 16.30, presso la storica libreria Mondadori Book Store di Pozzallo, sarà presentato il libro, in primissima uscita, “Kaùna e suo fratello”, scritto dal giornalista Calogero Castaldo – edito da Società Editrice di Leandro&Partners. Un’intervista realizzata dall’autore nel 2011, quando collaborava con la Gazzetta del Sud, diventata ora un romanzo. Al centro le vicende del drammatico viaggio effettuato dalla piccola protagonista, una migrante in fuga da una vita non-vita, passata tra la morte di tanti amici annegati prima di arrivare a destinazione, attraverso le violenze subite, e tutto quanto raccontato su una panchina del porto di Pozzallo al suo amico-giornalista.

“Durante la pandemia, mi è capitata tra le mani un’agenda con tanti appunti e quell’intervista fatta a una ragazzina di neanche 15 anni”,racconta l’autore,“cosiho deciso che sarebbe stato giusto far conoscere, anche a chi gli sbarchi li vede solo in un tg, cosa c’è realmente dietro la vita di queste persone. Kaùna è piccola di età, quanto forte nell’animo, ha attraversato la Libia, il deserto, l’oceano; quando è arrivata in Italia,mentre il suo amico di sempre colava a picco in fondo al mare, lei seguendolo con la sguardo ha visto su quel fondo, un tappeto di cadaveri, persone che aveva conosciuto, che aveva visto partire e che poi erano sparite nel nulla. È proprio per questo che ho deciso di pubblicare questo libro, e ho scelto di donare parte dei proventi all’Associazione AuroraOdV, per il progetto Corridoi d’Umanità, progetto grazie al quale doneremo agli ospedali, kit di prodotti di igiene personale e abbigliamento intimo, destinato ai profughi che arrivano attraverso i corridoi umanitari”.

Il libro non è ancora uscito, eppure ha già ricevuto tantissimi consensi, tanto che è stato fin da ora fissato un fittissimo calendario di incontri fino al 31 Dicembre, compreso anche l’incontro dell’autoreVenerdì5 Novembre, con due scolaresche a La Valletta (Malta), in occasione del Book festival 2021.

Domenica 17 Ottobre, il libro sarà presentato a Modica alle ore 17.30, presso la casa Don Puglisi – La Bottega, seguirà poi la tappa di Noto, Venerdì 22 Ottobre, presso la libreria Liber Liber, alle ore 10,30, incontri con le scuole e i lettori; Lunedì 25 Ottobre, a Ragusa, insieme alla presentazione del progetto ci sarà un firma-copie alla libreria Flaccavento, alle ore 18.30; Martedì 26 ottobre. l’autore firmerà le copie e incontra i lettori a Comiso, presso la libreria Mondadori Point, alle ore 18,30, e a conclusione del mese, Mercoledì 27 ottobre alle ore 18.30, presentazione a Scicli, presso la libreria Don Chisciotte Mondadori BookStore.

