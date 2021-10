D’Antona: “La piscina comunale di Modica. Affidamento dubbio”

“Affidata in modo diretto e senza alcuna procedura ad evidenza pubblica la gestione e la conduzione della piscina comunale per un anno al costo di 36.600 euro”. Lo denuncia Vito D’Antona di Sinistra Italiana, il quale rileva, oltremodo, che “Abbate e la sua Giunta, dopo avere motivato con ragioni di urgenza l’affidamento diretto con una deliberazione del 30 luglio scorso, hanno fatto trascorrere ben oltre due mesi per una aggiudicazione in via diretta con una unica impresa” e, quindi pone dei quesiti:

Perché in tutto questo lasso di tempo non si è provveduto a redigere gli atti occorrenti alla celebrazione di una regolare gara d’appalto, nella quale avrebbero potuto confrontarsi offerte e progetti di altre imprese, piuttosto che sceglierne una senza alcun confronto di mercato?

Perché se si era a conoscenza che i lavori nella piscina sarebbero stati completati entro luglio, non si è pensato in tempo ad impostare una gara che consentisse una scelta più vantaggiosa per il Comune, mediante una comparazione di offerte economiche e di progetti di attività fornite?

“La verità – spiega ancora D’Antona – è che l’affidamento diretto senza gara, normalmente adottato dalle amministrazioni virtuose soltanto per ragioni di urgenza, per particolari lavori o servizi o in casi eccezionali, sta diventando al Comune di Modica pratica ordinaria, senza alcuna apparente giustificazione.

Abbiamo già comunicato pubblicamente l’affidamento diretto in proroga per un anno per oltre 268.000,00 euro ad undici imprese per la scerbatura e la manutenzione dei cigli stradali delle strade extra comunali e per una consulenza di oltre 9.000,00 euro ad una sola ditta per la valorizzazione del Castello dei Conti e del Museo Etnografico”.

