Comiso. Tentano una rapina ad anziano. Arrestati due marocchini

La notte tra giovedì e venerdì nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Ragusa, Dottoressa Giusy Agnello, per il centro urbano di Comiso, gli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso e del Reparto Prevenzione Crimine di Catania hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato nei confronti di due marocchini, rispettivamente di venticinque e ventiquattro anni, già noti alle forze di polizia, per tentata rapina e danneggiamento in concorso. In particolare, intorno alle ore 23.45 di giovedì, le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, in servizio di controllo straordinario del territorio disposto con ordinanza del Questore, transitando per una via principale di Comiso si imbattevano in due soggetti in evidente stato di agitazione, pertanto procedevano al loro controllo. Sul posto vi era anche un anziano signore che, evidentemente provato, ha richiamato l’attenzione degli agenti. I due marocchini, dopo aver danneggiato il distributore automatico di una tabaccheria utilizzando un sasso, hanno raggiunto nelle immediate vicinanze l’anziano signore, individuato come potenziale vittima, intimandogli di consegnare il denaro in suo possesso, minacciandolo con lo stesso sasso. Così verificata la dinamica della vicenda i due soggetti venivano condotti presso il Commissariato di P.S. di Comiso. Qui, dopo il compimento delle formalità di rito, sono stati tratti in arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, sottoposti agli arresti domiciliari presso le loro abitazioni.

